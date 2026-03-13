Саудовская Аравия сообщила об уничтожении 14 иранских БПЛА

КАИР, 13 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Саудовской Аравии за два часа перехватили 14 иранских беспилотников, сообщило Министерство обороны королевства.
По его данным, 10 дронов были сбиты в небе над восточной частью страны. Группа из четырех оставшихся БПЛА была уничтожена над центральными и восточными районами, добавило оборонное ведомство.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше