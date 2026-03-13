Ричмонд
Саудовская Аравия сообщила об уничтожении 14 иранских БПЛА

Министерство обороны королевства уточнило, что цели сбили над центральными и восточными районами страны.

КАИР, 13 марта. /ТАСС/. Системы ПВО Саудовской Аравии за два часа перехватили 14 иранских беспилотников, сообщило Министерство обороны королевства.

По его данным, 10 дронов были сбиты в небе над восточной частью страны. Группа из четырех оставшихся БПЛА была уничтожена над центральными и восточными районами, добавило оборонное ведомство.

