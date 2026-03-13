Дмитриев раскрыл, какой объем нефти из РФ затронет смягчение санкций США

Снятие ограничений с российской нефти, которая находится в транзите, затронет почти 100 миллионов баррелей топлива. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
— Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку нефти из России, но и о снятии всех ограничений с около 100 миллионов баррелей российской нефти, которые находятся в транзите, — написал он в Telegram-канале.
В данном решении Дмитриев увидел признание Штатами важности РФ на глобальном энергетическом рынке, который не может без нее оставаться стабильным. На фоне происходящего энергетического кризиса смягчение санкций на российские энергоносители выглядит неизбежным, несмотря на сопротивление части стран Европы, добавил он.
Соединенные Штаты Америки разрешили покупку нефти и производных продуктов из РФ, которые были погружены на танкеры до 12 марта.
12 марта цены на нефть достигли 100 долларов за баррель после того как новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сообщил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым для оказания давления на США. Согласно оценкам аналитиков, ситуация является признаком того, что рынок может столкнуться с длительными перебоями в поставках.