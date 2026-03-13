Дмитриев раскрыл, какой объем нефти из РФ затронет смягчение санкций США

— Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку нефти из России, но и о снятии всех ограничений с около 100 миллионов баррелей российской нефти, которые находятся в транзите, — написал он в Telegram-канале.