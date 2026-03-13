Эксперт Гао: КНР может спокойно пережить потрясения на нефтяном рынке

«Крупнейшим энергетическим резервом Китая в настоящее время является уголь. Представьте, если бы произошел наихудший сценарий — например, если бы ни одна капля импортной нефти не могла попасть в КНР, — был бы Китай парализован? Будьте уверены, что нет, — сказал Гао Чжикай, слова которого приводит издание “Гуаньча”. — Даже в самых экстремальных обстоятельствах Китай может пережить бурю, полагаясь исключительно на уголь, и нет абсолютно никаких причин для беспокойства по этому поводу».