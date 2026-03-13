Эксперт Гао: КНР может спокойно пережить потрясения на нефтяном рынке

ШАНХАЙ, 13 марта. /ТАСС/. Китай не будет парализован в результате потенциального прекращения поставок нефти с Ближнего Востока благодаря стратегическим запасам угля. Такое мнение выразил председатель Китайского института энергетической безопасности, вице-президент аналитического центра «Китай и глобализация» Гао Чжикай.
«Крупнейшим энергетическим резервом Китая в настоящее время является уголь. Представьте, если бы произошел наихудший сценарий — например, если бы ни одна капля импортной нефти не могла попасть в КНР, — был бы Китай парализован? Будьте уверены, что нет, — сказал Гао Чжикай, слова которого приводит издание “Гуаньча”. — Даже в самых экстремальных обстоятельствах Китай может пережить бурю, полагаясь исключительно на уголь, и нет абсолютно никаких причин для беспокойства по этому поводу».
Эксперт добавил, что годовая добыча нефти в Китае превышает 200 млн тонн или 1,4 млрд баррелей. В худшем случае внутреннее производство может полностью обеспечить энергетические потребности национальной обороны и наиболее важных секторов, указал профессор. В других областях Китай активно продвигает альтернативные решения — электромобили и экологически чистую энергетику, — позволяющие заполнить пробелы, подчеркнул он.
«Конечно, мы надеемся на мир и беспрепятственные глобальные потоки энергоносителей, — сказал Гао Чжикай. — Но любой, кто блокировкой поставок нефти или газа рассчитывает довести Китай до грани, тешит себя несбыточными надеждами».
Согласно статистическому отчету по энергетике Китая, опубликованному в 2025 году, в 2024 году на долю угля в структуре потребления энергии в стране пришлось 53,2%, а на зеленую энергетику — 19,3%. Оставшуюся часть примерно поровну поделили между собой нефть и природный газ.