Бывший депутат Бундестага Клаус Эрнст раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что «весь цивилизованный мир» объединился против России. Свое мнение немецкий политик опубликовал в социальной сети X.
По словам Эрнста, подобные утверждения не соответствуют действительности. Он заявил, что считает нецивилизованным государство, в котором людей принудительно задерживают на улицах и отправляют на фронт.
Политик также заявил, что многие граждане покидают Украину, не желая участвовать в боевых действиях. По его мнению, это свидетельствует о серьезных внутренних проблемах страны.
Эрнст добавил, что опасается дальнейшего вовлечения Европы в конфликт и негативных экономических последствий для европейских государств.
После начала специальной военной операции на Украине западные страны усилили давление на Россию и ввели против нее масштабные санкции.
В Кремле ранее заявляли, что попытки международной изоляции России не дали ожидаемого результата и многие государства продолжают выстраивать сотрудничество с Москвой.
На фоне конфликта власти Украины сталкиваются с проблемой нехватки личного состава в вооруженных силах. Сообщения о действиях сотрудников военкоматов при мобилизации регулярно вызывают общественный резонанс и протесты.