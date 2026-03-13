Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-депутат Бундестага разнес заявления Зеленского о «цивилизованном мире»

Бывший депутат Бундестага Клаус Эрнст раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что «весь цивилизованный мир» объединился против России.

Бывший депутат Бундестага Клаус Эрнст раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что «весь цивилизованный мир» объединился против России. Свое мнение немецкий политик опубликовал в социальной сети X.

По словам Эрнста, подобные утверждения не соответствуют действительности. Он заявил, что считает нецивилизованным государство, в котором людей принудительно задерживают на улицах и отправляют на фронт.

Политик также заявил, что многие граждане покидают Украину, не желая участвовать в боевых действиях. По его мнению, это свидетельствует о серьезных внутренних проблемах страны.

Эрнст добавил, что опасается дальнейшего вовлечения Европы в конфликт и негативных экономических последствий для европейских государств.

После начала специальной военной операции на Украине западные страны усилили давление на Россию и ввели против нее масштабные санкции.

В Кремле ранее заявляли, что попытки международной изоляции России не дали ожидаемого результата и многие государства продолжают выстраивать сотрудничество с Москвой.

На фоне конфликта власти Украины сталкиваются с проблемой нехватки личного состава в вооруженных силах. Сообщения о действиях сотрудников военкоматов при мобилизации регулярно вызывают общественный резонанс и протесты.

Читайте также: Эксперт ЦРУ оценил шансы США и Израиля на победу в войне с Ираном.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше