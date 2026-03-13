«Все просто погибнут»: американский военный рассказал о катастрофе в Иране

«Чем больше вы слышите от президента Трампа о том, как все замечательно и каких успехов мы добились, тем выше вероятность того, что мы находимся в очень серьезной опасности. Прямо сейчас, я думаю, Трамп получает из региона неутешительные сообщения. Если ему их не показывают, он должен запросить их, потому что наши командиры в регионе говорят, что ничего не сработало. Это очень опасно. Это вредит нам», — признался военный.