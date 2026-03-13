Максу Барских может грозить до шести лет лишения свободы в России

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Украинскому музыканту Максу Барских (настоящее имя — Николай Бортник) может грозить до шести лет лишения свободы в России за антироссийские высказывания, считает юрист Иван Курбаков.
Ранее Барских опубликовал видео в Instagram* с антироссийскими высказываниями. Кроме того, с момента начала СВО он отменил концерты в России, а деньги за них не вернул, заявив, что направит их на гуманитарную помощь Украине.
«Максимальные санкции за такие действия, в зависимости от конкретных обстоятельств, могут достигать до шести лет лишения свободы по статье 282 УК РФ “Возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства” и до четырех лет лишения свободы по статье 280 УК “Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности”, — заявил юрист РИА Новости.
Также, по его словам, Барских может быть привлечен к ответственности за распространение информации, содержащей признаки экстремизма или искажения фактов.
Курбаков добавил, что категория тяжести преступления будет квалифицироваться правоохранителями в зависимости от характера и степени общественной опасности совершенного деяния.
