В Сумской области ликвидировали замкомандира батальона теробороны ВСУ

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В результате удара неустановленного беспилотника в Сумской области ликвидирован заместитель командира батальона 103-й бригады терробороны ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«В Сумской области при невыясненных обстоятельствах скончался заместитель командира батальона 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ по психологической поддержке военнослужащих и их родственников майор Пелих. По официальной версии, замкомбата был уничтожен нашим FPV-дроном, однако очевидцы события уверены, что беспилотник был запущен с украинских позиций», — сообщил источник.
Собеседник агентства уточнил, что в социальных сетях неоднократно появлялись жалобы на данного офицера от родственников пропавших без вести солдат подразделения, общение с которыми было его обязанностью.