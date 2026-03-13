Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сумской области ликвидировали замкомандира батальона теробороны ВСУ

РИА Новости: в Сумской области ликвидирован замкомандира батальона ВСУ Пелих.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В результате удара неустановленного беспилотника в Сумской области ликвидирован заместитель командира батальона 103-й бригады терробороны ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В Сумской области при невыясненных обстоятельствах скончался заместитель командира батальона 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ по психологической поддержке военнослужащих и их родственников майор Пелих. По официальной версии, замкомбата был уничтожен нашим FPV-дроном, однако очевидцы события уверены, что беспилотник был запущен с украинских позиций», — сообщил источник.

Собеседник агентства уточнил, что в социальных сетях неоднократно появлялись жалобы на данного офицера от родственников пропавших без вести солдат подразделения, общение с которыми было его обязанностью.