Российские спецслужбы получили доступ к смартфону украинского офицера

РИА Новости: спецслужбы взломали смартфон подполковника ВСУ Мурзановского.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российским спецслужбам удалось получить доступ к смартфону начальника штаба 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Российским спецслужбам удалось получить доступ к смартфону подполковника Г. Мурзановского, начальника штаба 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. На вторую годовщину создания бригады офицеру ВСУ была направлена вредоносная ссылка, содержащаяся в поздравлении», — сообщили собеседник агентства.

Он отметил, что украинский офицер выплатил «щедрое денежное вознаграждение» за восстановление доступа к его аккаунту в одном из популярных мессенджеров и не стал сообщать о случившемся командованию, чтобы избежать разбирательств и репрессий со стороны СБУ.