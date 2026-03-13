Российские спецслужбы получили доступ к смартфону украинского офицера

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российским спецслужбам удалось получить доступ к смартфону начальника штаба 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Российским спецслужбам удалось получить доступ к смартфону подполковника Г. Мурзановского, начальника штаба 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. На вторую годовщину создания бригады офицеру ВСУ была направлена вредоносная ссылка, содержащаяся в поздравлении», — сообщили собеседник агентства.
Он отметил, что украинский офицер выплатил «щедрое денежное вознаграждение» за восстановление доступа к его аккаунту в одном из популярных мессенджеров и не стал сообщать о случившемся командованию, чтобы избежать разбирательств и репрессий со стороны СБУ.