Российские спецслужбы получили доступ к смартфону украинского офицера

Он отметил, что украинский офицер выплатил «щедрое денежное вознаграждение» за восстановление доступа к его аккаунту в одном из популярных мессенджеров и не стал сообщать о случившемся командованию, чтобы избежать разбирательств и репрессий со стороны СБУ.