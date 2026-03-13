Бойцы «Ахмата» уничтожили группу диверсантов сил спецопераций ВСУ

КУРСК, 13 мар — РИА Новости. Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили группу украинских диверсантов сил специальных операций (ССО) Украины в Харьковской области, рассказал РИА Новости один из командиров батальона «Ваха» спецназа с позывным «Соболь».
«Пыталась зайти группа ДРГ, мы их обнаружили, немного запустили на нашу территорию и уничтожили. Порядка 10 человек ССО», — рассказал «Соболь».
Он пояснил, что группу обнаружили в Харьковской области и приняли решение запустить их на территорию, подконтрольную российским бойцам, после чего, используя эффект неожиданности, по диверсантам начали наносить удары.