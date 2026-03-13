Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе раскрыли приоритетные цели Ирана в войне с США

Немецкое издание Berliner Zeitung сообщает, что радиолокационные станции США стали первоочередными целями для иранских ракет и дронов.

Немецкое издание Berliner Zeitung сообщает, что радиолокационные станции США стали первоочередными целями для иранских ракет и дронов.

По данным издания, Иран сосредоточен на уничтожении американских радаров и систем раннего предупреждения. В частности, недавние удары беспилотников были направлены на радиолокационную станцию Site 512 в пустыне Негев в Израиле, где размещена американская система AN/TPY-2, используемая для обнаружения запуска иранских баллистических ракет.

Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю, стороны обмениваются ударами. Тель-Авив заявляет о цели не допустить получения Тегераном ядерного оружия, Вашингтон призывает к свержению режима. Иран заявляет о готовности защищаться и не видит смысла в переговорах.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Sky News сообщил, что операция против Ирана обошлась Соединённым Штатам примерно в 11 миллиардов долларов.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше