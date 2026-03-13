Ричмонд
Иранский дрон ударил по Дубайскому международному финансовому центру DIFC

Иранский дрон ударил по Дубайскому международному финансовому центру DIFC.

Иранский дрон ударил по Дубайскому международному финансовому центру DIFC.

Об этом пишет Nour News.

Судя по опубликованным кадрам, над городом поднялся густой дым.

Днём ранее в Дубае беспилотник врезался в небоскрёб, в котором находились военные США.

