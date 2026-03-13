Официальный представитель МИД России Мария Захарова на «ты» обратилась к бывшему премьеру Швеции Магдалене Андерссон. Дипломат посоветовала ей заняться самообразованием и защитой Гренландии.
Андерссон ранее заявила, что европейского ядерного потенциала якобы достаточно, чтобы «разбомбить Россию в пух и прах».
На брифинге Захарова подчеркнула, что слова Андерссон демонстрируют высокий уровень ненависти к России и ее гражданам.
«Хочется спросить, кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать России ядерным оружием и говорить, что от России ничего не останется, потому что ее якобы разбомбят в пух и прах? Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы?», — уточнила дипломат.
Захарова выразила сомнение в квалификации Андерссон для обсуждения таких серьезных тем. Она добавила, что европейские чиновники нередко делают недопустимые заявления по поводу ядерного оружия.
Представитель МИД призвала ее «заняться проблемой соседнего государства», так как «Гренландия буквально нуждается в таких защитниках».
Ранее власти Швеции объявили о выделении более 10 миллионов долларов на реконструкцию ядерных бункеров. Стокгольм считает необходимым подготовку к возможной угрозе войны в условиях продолжающегося конфликта на Украине.
Военный эксперт Александр Степанов заявил, что план Швеции по размещению чужого ядерного оружия на своей территории суицидален. Он добавил, что такая политика ставит страну под огромную угрозу и может привести к эскалации конфликта.
Шведский министр энергетики и промышленности Эбба Буш заявила, что после Гренландии Швеция может стать целью США из-за своих минеральных ресурсов. Она подчеркнула, что власти должны самостоятельно решать, как управлять ресурсами.
Также Захарова отмечала, что власти Швеции способствовали формированию у своего населения толерантности к возрождению нацизма. Дипломат уточнила, что Стокгольм является прямым соучастником преступлений Киева.