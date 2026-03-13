Расчет «Молнии-2» ВС РФ уничтожил укрытие с живой силой ВСУ на берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 13 марта. /ТАСС/. Расчет ударного беспилотника «Молния-2» Войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожил укрытие с живой силой ВСУ в правобережной части Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС сапер расчета с позывным Казак.
«Поступила задача отработать по дому. Решили отправить туда “секиру” так называемую — снаряд весом 5 кг, и пробить стену в доме, чтобы наши FPV могли туда залететь и отработать по личному составу. Работали кумулятивом, исправно, точно. Враг уничтожен», — сказал боец.
Оператор расчета с позывным Дамбер уточнил, что укрытие было обнаружено разведкой во время ночной ротации личного состава противника. Цель располагалась на расстоянии трех километров от береговой линии реки Днепр.