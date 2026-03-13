Врач Тигран Зайцев первым подал заявку на участие в предварительном голосовании ИРО ЕР

IrkutskMedia, 13 марта. В Иркутской области подано первое заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» (ПГ) в связи с выборами депутатов Государственной думы. Тигран Зайцев, врач-ординатор судебно-медицинской экспертизы ИОБСМЭ, секретарь первичного отделения «Единой России» 33.4 Иркутска, намерен принять участие в этой процедуре для последующего выдвижения в составе региональной группы кандидатов. Об этом сообщили в пресс-службе ИРО ЕР.
Первый опыт участия в ПГ Тигран Зайцев получил пять лет назад, также в связи с подготовкой партии к думской кампании.
«Я верю в институт демократии и парламентаризма. “Единая Россия” дает возможность избирателям не только проголосовать, но и выдвинуть кандидатов. Убежден, что только всенародная поддержка и ответственная работа всех выбранных кандидатов совместно с гражданами страны способна принести пользу на многие годы вперед, как для нынешнего, так и для будущего поколения нашего Отечества», — прокомментировал Тигран Зайцев.
У него есть ряд инициатив по совершенствованию законодательства, сформированных по итогам профессиональной и общественной деятельности, направленных на повышение качества жизни населения.
Партия «Единая Россия» определит кандидатов в депутаты Государственной Думы по региональным группам и одномандатным избирательным округам по итогам предварительного голосования, принять участие в котором смогут все желающие официально зарегистрированные избиратели Иркутской области. Эта процедура пройдет в электронной форме. Сроки для выдвижения кандидатов на ПГ — с 11 марта по 30 апреля, регистрация избирателей для участия в ПГ — с 20 апреля по 29 мая, само предварительное голосование —