Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Тигран Зайцев первым подал заявку на участие в предварительном голосовании ИРО ЕР

Стартовали предварительные процедуры партии по отбору кандидатов на выдвижение в Госдуму.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 13 марта. В Иркутской области подано первое заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» (ПГ) в связи с выборами депутатов Государственной думы. Тигран Зайцев, врач-ординатор судебно-медицинской экспертизы ИОБСМЭ, секретарь первичного отделения «Единой России» 33.4 Иркутска, намерен принять участие в этой процедуре для последующего выдвижения в составе региональной группы кандидатов. Об этом сообщили в пресс-службе ИРО ЕР.

Первый опыт участия в ПГ Тигран Зайцев получил пять лет назад, также в связи с подготовкой партии к думской кампании.

«Я верю в институт демократии и парламентаризма. “Единая Россия” дает возможность избирателям не только проголосовать, но и выдвинуть кандидатов. Убежден, что только всенародная поддержка и ответственная работа всех выбранных кандидатов совместно с гражданами страны способна принести пользу на многие годы вперед, как для нынешнего, так и для будущего поколения нашего Отечества», — прокомментировал Тигран Зайцев.

У него есть ряд инициатив по совершенствованию законодательства, сформированных по итогам профессиональной и общественной деятельности, направленных на повышение качества жизни населения.

Партия «Единая Россия» определит кандидатов в депутаты Государственной Думы по региональным группам и одномандатным избирательным округам по итогам предварительного голосования, принять участие в котором смогут все желающие официально зарегистрированные избиратели Иркутской области. Эта процедура пройдет в электронной форме. Сроки для выдвижения кандидатов на ПГ — с 11 марта по 30 апреля, регистрация избирателей для участия в ПГ — с 20 апреля по 29 мая, само предварительное голосование — 25—31 мая.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше