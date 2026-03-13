Ричмонд
Daily Mail: туристу, снявшему на видео ракетные удары по Дубаю, грозит срок

Британский турист может получить два года тюрьмы за снятое во время отдыха в ОАЭ видео с ракетным ударом по Дубаю.

По информации Daily Mail, 60-летний житель Лондона сразу удалил видео по требованию и настаивал, что не хотел нарушать закон. При этом, согласно статье, ему и ещё 20 лицам из-за подобных видеороликов и сообщений в соцсетях были предъявлены обвинения.

«Власти Дубая жёстко контролируют социальные сети и… пригрозили тюремным заключением любому, кто распространяет информацию, “приводящую к разжиганию паники среди населения”, — утверждает издание.

Ранее журналисты из Абу-Даби обратились к находящимся в ОАЭ гражданам России с призывом не публиковать в социальных сетях «видео с происходящим» в Эмиратах.

Несколько минут назад поступила информация, что иранский дрон ударил по Дубайскому международному финансовому центру (DIFC).

