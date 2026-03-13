Глава Суджанского района Алексей Спиридонов: наша цель — чтобы ничего не было забыто

— Алексей Вячеславович, когда ВСУ зашли на территорию Суджанского района, вы еще не были главой, а руководили центром военно-патриотической поддержки «Патриот», который активно помогал в эвакуации мирных жителей. Какими были первые дни вторжения?
— Днем 6 августа меня отправили в Большесолдатский район контролировать эвакуацию мирных жителей. И все на это по-разному реагировали: кто-то сразу соглашался, других приходилось уговаривать, были и те, кто отказывался напрочь.
К утру 7-го числа приехали еще волонтеры на нескольких машинах, тогда мы разделились, так как было уже понимание, что враг заходит в регион все глубже. Часть машин отправили в Кореневский район, другие эвакуировали людей из Суджанского. Нам уже поступали конкретные адреса, откуда необходимо было забрать людей. Подсчетов, конечно, никто не вел, не до этого было, потом уже примерно прикинули, что со всех приграничных районов мы вывезли более 3 тыс. человек.
Страшно не было до момента, когда мы с тележурналистами попали под сильный обстрел. Тогда начал понимать, что ответственен за людей, которых вывозишь. Ты боишься за них больше, чем за себя. Хочу сказать спасибо тем ребятам, которые не испугались и пошли за мной.
— Как шла эвакуация, как помогали жителям во время оккупации?
— Во время оккупации мы все равно работали по гуманитарной линии — развозили людям помощь, где это было доступно. Тогда, в марте, как только военные нам сообщили, что российские солдаты зашли в Суджу, сразу начали планировать эвакуацию наших жителей. Но так как обстановка была тяжелая, враг не оставлял попыток атаковать территорию, мы просили собирать людей в одном месте, чтобы оттуда их забирали микроавтобусы. Спасибо за помощь в этой работе группировке войск «Север», военной полиции, Росгвардии.
В первый же день после освобождения Суджи нам удалось вывезти около 140 человек. Город тогда оказался отрезан от внешнего мира из-за больших повреждений, разрушения дорог. То есть мы доезжали до определенной точки, откуда пешком отправлялись по тем адресам, которые нам давали. Тяжелая была работа, потому что остались в районе в основном пожилые люди, и после восьми месяцев оккупации все они были истощены. Приходилось на садовых тележках, инвалидных колясках перевозить по 8−10 км.
— В каком состоянии находились сама Суджа и Суджанский район после оккупации?
— Когда мы только заехали в освобожденный район, было видно, что некоторые населенные пункты стерты с лица земли, например Русское Поречное, где вэсэушники закидывали гранатами подвалы с мирными жителями. Есть населенные пункты, разрушенные примерно на 60%. Враг до сих пор не оставляет попыток атаковать район: разрушений много, предстоит большая работа по восстановлению. Мы до сих пор не можем вживую оценить масштаб разрушений нашего знаменитого Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря, который стоит буквально на границе, по кадрам, снятым с беспилотников, видно, что уничтожено практически все.
— ВСУ совершили много преступлений против мирного населения в приграничье. Как идет процесс установления личности погибших и поиска родственников?
— Сейчас в этом направлении работает Главное военно-следственное управление СК России, снежная зима осложнила поиски, но процесс не останавливается, все тела для идентификации вывозят в Курск. Были случаи, когда в оккупации жители хоронили родных, соседей и делали таблички, тогда, конечно, проще найти и связаться с родственниками. Если таковых не было, то берем за основу точку, где было найдено тело, и начинаем искать сведения через тех, кто жил рядом. Осложняет то, что люди в оккупации часто перемещались, например, когда снаряд попадал дом, то шли в пустой соседский.
Мы также знаем, что еще семь наших граждан остаются на территории Украины, там их удерживают как обменный фонд. Мы готовы к переговорам, работе, но Киев ставит требования, что вернет курян лишь в обмен на украинских пленных.
— Какая обстановка в районе сейчас, есть ли там жители?
— Сам город, как и район, находится в закрытом состоянии, то есть въезд туда запрещен, поскольку враг продолжает атаковать территорию приграничья. В район никто пока не может вернуться, но остались те, кто отказался эвакуироваться и во время вторжения, и после освобождения территории. Нам очень помогают военнослужащие «Севера», которые передают жителям гуманитарку, лекарства. Мы регулярно призываем всех выехать, потому что там нет условий для жизни, нет медицины, нет продуктовых магазинов. Некоторые прислушиваются и соглашаются на эвакуацию в Курск.
Все суджане любили свой район. У нас же все населенные пункты маленькие, где все друг друга знают, и людям этого живого общения не хватает.
— Какие планы по восстановлению района? Когда можно будет говорить о возвращении мирной жизни?
— Активная фаза разминирования была до зимы, когда еще земля не промерзла, теперь, как только потеплеет, специалисты начнут работать интенсивно. Понятно, что разминированы те населенные пункты, в которые можно было безопасно зайти. Тут, кстати, отмечу наших северокорейских друзей, которые помогают в этой работе. Но враг, опять же, не стоит на месте: сегодня мы разминировали, завтра опять ВСУ сбросили с дронов, наши военнослужащие сейчас создают буферную зону, это даст больше возможностей для работы саперов, военных инженеров.
Мы сможем открывать въезд в населенные пункты Суджанского района частично, это зависит от их безопасности. Конечно, все начнется с оценки ущерба.
Скажу, что все жители Суджи, местные предприниматели хотят вернуться, и я хочу, чтобы это быстрее произошло. Мирная жизнь должна восстанавливаться, ведь земля Суджанского района такая плодородная. Представьте, натягивали антидроновые сетки, втыкая обычные палочки, проехали через две недели — на них появились листочки. Вот такая удивительная земля, жалко, что она зарастает.
— Какая работа ведется по увековечиванию памяти событий в связи с вторжением ВСУ?
— Интересно, что 3 марта 1943 года Суджа была освобождена от фашистов в годы Великой Отечественной войны, а через 82 года, 13 марта 2025 года, — от вооруженных формирований Украины. Наша цель сейчас, чтобы ничего не было забыто, в том числе и участники легендарной операции «Поток».
Будем думать, как увековечить память. При этом, например, Черкасское Поречное, где над нашими жителями просто издевались ВСУ, — это одна история, Горнальский монастырь, который первый принял удар вторжения, — уже другая. Хочется сделать доступный в плане безопасности мемориал, чтобы люди могли приехать, поклониться погибшим, подумать о них, может, поставить свечку.
— В декабре прошлого года вы получили орден Мужества, насколько неожиданно это было?
— В мае 2025 года в Курскую область приезжал наш президент Владимир Владимирович Путин, тогда он дал поручение тогда еще врио губернатора Александру Евсеевичу Хинштейну о награждении муниципальных служащих, сельских депутатов, волонтеров за проявленное мужество. Признаюсь, мне очень приятна такая оценка помощи нашим жителям. Все, кто получил тогда награды, помогали людям не ради медалей, а ради спасения их жизней.
Жаль двух молодых ребят из Народного фронта, которые погибли при эвакуации практически в первые дни вторжения, парни посмертно награждены орденами Мужества. Мы благодарны всем волонтерам, военнослужащим, гуманитарным миссиям, которые шли в Курскую область буквально со всей страны: от Калининграда до Владивостока. Но видно, в России всегда так: если беда, то на всех одна.