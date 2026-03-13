Глава Суджанского района Алексей Спиридонов: наша цель — чтобы ничего не было забыто

— Сейчас в этом направлении работает Главное военно-следственное управление СК России, снежная зима осложнила поиски, но процесс не останавливается, все тела для идентификации вывозят в Курск. Были случаи, когда в оккупации жители хоронили родных, соседей и делали таблички, тогда, конечно, проще найти и связаться с родственниками. Если таковых не было, то берем за основу точку, где было найдено тело, и начинаем искать сведения через тех, кто жил рядом. Осложняет то, что люди в оккупации часто перемещались, например, когда снаряд попадал дом, то шли в пустой соседский.