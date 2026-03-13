Ричмонд
В российском МИДе не исключили международный трибунал для Украины

Россия должна прежде всего опираться на собственные возможности при расследовании и наказании военных преступлений украинских военных. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, ключевую роль должны играть российские следственные органы, правоохранительная система и суды. Он подчеркнул, что именно на их работу необходимо рассчитывать в первую очередь.

Мирошник отметил, что возможность международного формата в подобных делах теоретически не исключается. Однако, по его словам, речь может идти только о сотрудничестве со странами, которые не участвовали в поддержке противоположной стороны конфликта.

Дипломат добавил, что в таком случае можно было бы рассматривать переговоры о создании отдельного механизма взаимодействия.

При этом он подчеркнул, что основой работы по расследованию преступлений должны оставаться российские государственные структуры и их юридические возможности.

