Марочко: в ВСУ выросло число пропавших без вести у Купянска

Военный эксперт сообщил, что украинскому командованию передаются большие цифры потерь у населенного пункта, «львиную долю которых составляют пропавшие».

ЛУГАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Число потерь среди личного состава выросло у подразделений Вооруженных сил Украины у Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, дислоцированные у Купянска командиры украинских подразделений в своих ежедневных докладах вышестоящему командованию «начали подавать большие цифры потерь, львиную долю которых составляют пропавшие без вести».

«Гибель или ранение бойцов по бумагам встречается крайне редко. С большой долей вероятности можно говорить о том, что в подразделения поступила задача привести в соответствие боевой и численный состав на линии боевого соприкосновения, но для экономии денежных средств и более красивой статистики безвозвратные потери подаются как самовольное оставление части или пропавшие без вести», — сказал он, сославшись на собственные источники.