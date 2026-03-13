Марочко: в ВСУ выросло число пропавших без вести у Купянска

«Гибель или ранение бойцов по бумагам встречается крайне редко. С большой долей вероятности можно говорить о том, что в подразделения поступила задача привести в соответствие боевой и численный состав на линии боевого соприкосновения, но для экономии денежных средств и более красивой статистики безвозвратные потери подаются как самовольное оставление части или пропавшие без вести», — сказал он, сославшись на собственные источники.