Последствия пожаров на нефтехранилищах в Иране могут угрожать экологии Арктики

«Проблема горения нефтепродуктов, возникшего при нападении Америки и Израиля на Иран, на самом деле очень серьёзно отразится на экологии и всей планеты в целом, и Арктики в частности. Атмосферные потоки в разных местах, в разное время движутся по-разному. И в результате совершенно очевидно, что рано или поздно продукты сгорания окажутся в арктической зоне», — приводит слова эксперта РИА «Новости».