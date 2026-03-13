Ричмонд
Последствия пожаров на нефтехранилищах в Иране могут угрожать экологии Арктики

Координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент РАНХиГС Александр Воротников заявил, что экологические последствия бомбардировок иранских нефтехранилищ представляют серьёзную угрозу для Арктики и планеты в целом. По его словам, выбросы сажи могут ускорить таяние ледников, привести к загрязнению атмосферы и сокращению биоразнообразия.

Источник: Life.ru

«Проблема горения нефтепродуктов, возникшего при нападении Америки и Израиля на Иран, на самом деле очень серьёзно отразится на экологии и всей планеты в целом, и Арктики в частности. Атмосферные потоки в разных местах, в разное время движутся по-разному. И в результате совершенно очевидно, что рано или поздно продукты сгорания окажутся в арктической зоне», — приводит слова эксперта РИА «Новости».

Как пояснил Воротников, продуктом сгорания является чёрный углерод (сажа). По прогнозам специалистов, она осядет в российской Арктике, в районе Северного полюса. Это приведёт к ускорению таяния ледников, что повлечёт за собой изменения климатических и экологических условий как в Арктике, так и на планете в целом. Дополнительными последствиями эксперт назвал нарушение биоразнообразия и гибель животных.

«Климатические условия в Арктике будут нарушены, это одно из важнейших последствий — экологическая катастрофа, которая происходит в результате горения нефтепродуктов из-за иранской эпопеи. Очевидно, что будет повышение температуры в Арктике, такие явления приближают экологическую катастрофу», — заключил специалист.

Ранее целью США и Израиля сочли экологическую катастрофу и уничтожение Ирана с 90 млн граждан. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен заявил, что атаки на топливные склады привели к образованию токсичных дождей, которые обжигают кожу и разрушают лёгкие, а ветры несут их на северо-восток, в сторону Центральной Азии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

