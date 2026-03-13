Беларусь объяснила размещение российского ТЯО кризисом безопасности в Европе

25 марта 2023 года стало известно, что Россия по просьбе Беларуси разместит свое тактическое ядерное оружие на белорусской территории, это было сделано по просьбе белорусской стороны по аналогии с тем, как США размещают свои ядерные арсеналы на территории европейских стран НАТО. Президент РФ Владимир Путин отметил, что с размещением ТЯО в Беларуси не нарушаются никакие международные обязательства. Первые ядерные заряды были доставлены в республику в июне того же года.