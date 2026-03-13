Беларусь объяснила размещение российского ТЯО кризисом безопасности в Европе

«В условиях кризиса нормативных и институциональных основ архитектуры европейской безопасности, эскалации военно-политической напряженности в регионе моя страна вынуждена принимать дополнительные меры по обеспечению национальной безопасности, включая размещение российского ТЯО», — заявила Бельская.
Она отметила, что стратегическая предсказуемость в современных условиях серьезно ослабла, что стало значимым фактором обновленной ядерной гонки вооружений.
Белорусский дипломат привела в пример тот факт, что впервые с 1970-х годов между Россией и США, как двумя крупнейшими в мире ядерными державами, не осталось юридических договоренностей, ограничивающих стратегические наступательные вооружения.
Проблема, по словам Бельской, лежит не только в юридической плоскости, так как имевшиеся ранее договоренности были одновременно и режимами контроля за такими вооружениями, что обязывало страны проводить проверки и инспекции, при необходимости уведомлять друг друга и вести профессиональный диалог.
Постпред Беларуси при ООН отметила, что вопросы ядерной безопасности в современности напрямую связаны с проблемами геополитического противостояния и идеологических разногласий между государствами.
По ее словам, сегодня никто не знает, как остановить гонку ядерных вооружений, но всем должно быть понятно необходимость совместных усилий на этом пути.
ТЯО и «Орешник» в Беларуси
25 марта 2023 года стало известно, что Россия по просьбе Беларуси разместит свое тактическое ядерное оружие на белорусской территории, это было сделано по просьбе белорусской стороны по аналогии с тем, как США размещают свои ядерные арсеналы на территории европейских стран НАТО. Президент РФ Владимир Путин отметил, что с размещением ТЯО в Беларуси не нарушаются никакие международные обязательства. Первые ядерные заряды были доставлены в республику в июне того же года.
В декабре 2025 года в Беларуси был размещен и заступил на боевое дежурство новейший российский ракетный комплекс «Орешник», это также было сделано по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко.