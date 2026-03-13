Ричмонд
Беларусь объяснила размещение российского ТЯО кризисом безопасности в Европе

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Минск вынужден принимать дополнительные меры по обеспечению национальной безопасности, включая размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО), на фоне кризиса архитектуры европейской безопасности и эскалации военно-политической напряженности. Об этом заявила постпред Беларуси при ООН Лариса Бельская.

Источник: Sputnik.by

Текст выступления дипломата на Конференции по разоружению ООН опубликовал МИД республики.

«В условиях кризиса нормативных и институциональных основ архитектуры европейской безопасности, эскалации военно-политической напряженности в регионе моя страна вынуждена принимать дополнительные меры по обеспечению национальной безопасности, включая размещение российского ТЯО», — заявила Бельская.

Она отметила, что стратегическая предсказуемость в современных условиях серьезно ослабла, что стало значимым фактором обновленной ядерной гонки вооружений.

Белорусский дипломат привела в пример тот факт, что впервые с 1970-х годов между Россией и США, как двумя крупнейшими в мире ядерными державами, не осталось юридических договоренностей, ограничивающих стратегические наступательные вооружения.

Проблема, по словам Бельской, лежит не только в юридической плоскости, так как имевшиеся ранее договоренности были одновременно и режимами контроля за такими вооружениями, что обязывало страны проводить проверки и инспекции, при необходимости уведомлять друг друга и вести профессиональный диалог.

Постпред Беларуси при ООН отметила, что вопросы ядерной безопасности в современности напрямую связаны с проблемами геополитического противостояния и идеологических разногласий между государствами.

По ее словам, сегодня никто не знает, как остановить гонку ядерных вооружений, но всем должно быть понятно необходимость совместных усилий на этом пути.

ТЯО и «Орешник» в Беларуси

25 марта 2023 года стало известно, что Россия по просьбе Беларуси разместит свое тактическое ядерное оружие на белорусской территории, это было сделано по просьбе белорусской стороны по аналогии с тем, как США размещают свои ядерные арсеналы на территории европейских стран НАТО. Президент РФ Владимир Путин отметил, что с размещением ТЯО в Беларуси не нарушаются никакие международные обязательства. Первые ядерные заряды были доставлены в республику в июне того же года.

В декабре 2025 года в Беларуси был размещен и заступил на боевое дежурство новейший российский ракетный комплекс «Орешник», это также было сделано по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко.

