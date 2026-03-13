Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швеция взяла под контроль танкер, заподозренный в использовании ложного флага

Шведские власти взяли под контроль судно в Балтийском море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на береговую охрану страны. Инцидент произошёл у берегов города Треллеборг. Ведомство заподозрило, что танкер Sea Owl I использовал ложный флаг.

«Угроза морской безопасности и окружающей среде слишком высока. Поэтому есть основания для вмешательства в отношении судна», — заявил заместитель начальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг.

228-метровый танкер шёл под флагом Коморских Островов. Судно находится в санкционных списках ряда стран, включая ЕС.

Ранее сообщалось, что в Швеции взяли под стражу капитана задержанного сухогруза Caffa. Как сообщил старший прокурор Адриен Комбье‑Хогг, он является гражданином России. Мужчину подозревают в предъявлении нескольких предположительно поддельных морских сертификатов. Расследование по этому факту продолжается. Прокурор также заявил, что российский капитан подозревается в нарушении шведских законов о морском судоходстве. Решение о мере пресечения планировалось принять не позднее полудня вторника. По данным посольства РФ, 10 из 11 членов экипажа — россияне. Дипломаты находятся в контакте с компетентными органами Швеции. Судно было задержано у берегов Треллеборга 6 марта. Оно шло под флагом Гвинеи.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.