Посольство России подтвердило переговоры по энергопоставкам в Венгрию

Россия обсуждает с Венгрией детали поставок энергоресурсов. Об этом сообщило российское посольство в Будапеште, пишет газета «Известия». Диалог ведётся по корпоративным каналам.

Источник: Life.ru

В дипломатическом ведомстве отметили, что Россия остаётся надёжным поставщиком углеводородов. Страна готова выполнять свои обязательства при конструктивной позиции партнёров. К их числу относят и Венгрию.

Напомним, что прокачка нефти по южному ответвлению нефтепровода «Дружба» была остановлена 27 января. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что украинская сторона обещала возобновить поставки с 3 марта. Однако сроки были перенесены. В Киеве утверждают, что труба повреждена, а прокачка по ней невозможна. При этом украинские власти не пускают инспекторов для проверки состояния нефтепровода. Словацкий премьер на одной из пресс-конференций показал журналистам спутниковые снимки. По его словам, они доказывают достаточную целостность трубопровода. Фицо также допускал, что главарь киевского режима Владимир Зеленский может уничтожить «Дружбу».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

