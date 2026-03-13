СИМФЕРОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Запад не стремится и не в состоянии помочь Украине восстановить утраченную государственность, это сможет сделать только Россия, заявил в интервью ТАСС председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
«Я не вижу пути для Украины, я вижу пути для России, — ответил спикер парламента на вопрос о возможных способах Украины вернуть государственность. — Это историческая зона ответственности России. Отдавать эту зону ответственности кому-то, совершенно невозможно. Не потому, что мы не хотим, а потому, что никто с этим не справится».
Константинов считает, что интересанты в использовании Украины своих целях ставят перед собой лишь задачу противостояния России. Сутью же любых договоренностей РФ с Западом должно быть условие не лезть в устройство и жизнь Украины.
«Если бы Украина во время слабости России в исторической перспективе кому-то была нужна, ее бы давно уже взяли. Ее сил взять некому, у Европы тоже сил нет взять ее и обустроить — у вас есть чем заняться, обустраивайте Румынию, Болгарию или ту же Эстонию, посмотрите, что там творится в селах, в городах. Это все деньги, которых ни у кого нет», — сказал глава крымского парламента. Он выразил уверенность в том, что единственное, на что может рассчитывать Украина в рамках поддержки со стороны Запада — на гуманитарную помощь, но не на масштабные преобразования.