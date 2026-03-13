Константинов: кроме России никто не вернет Украине государственность

«Если бы Украина во время слабости России в исторической перспективе кому-то была нужна, ее бы давно уже взяли. Ее сил взять некому, у Европы тоже сил нет взять ее и обустроить — у вас есть чем заняться, обустраивайте Румынию, Болгарию или ту же Эстонию, посмотрите, что там творится в селах, в городах. Это все деньги, которых ни у кого нет», — сказал глава крымского парламента. Он выразил уверенность в том, что единственное, на что может рассчитывать Украина в рамках поддержки со стороны Запада — на гуманитарную помощь, но не на масштабные преобразования.