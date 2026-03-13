TOLO News: Пакистан нанес авиаудары по территории Афганистана

ИСЛАМАБАД, 13 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Пакистана нанесли очередную серию авиаударов по территории Афганистана. Об этом сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на представителя афганского правительства Забихуллу Муджахида.
По его словам, атакам подверглись объекты в Кабуле, а также провинциях Кандагар, Пактия и Пактика. Бомбардировки привели к жертвам среди мирного населения, добавил Муджахид.
