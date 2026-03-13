Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TOLO News: Пакистан нанес авиаудары по территории Афганистана

Бомбардировки привели к жертвам среди мирного населения.

ИСЛАМАБАД, 13 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Пакистана нанесли очередную серию авиаударов по территории Афганистана. Об этом сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на представителя афганского правительства Забихуллу Муджахида.

По его словам, атакам подверглись объекты в Кабуле, а также провинциях Кандагар, Пактия и Пактика. Бомбардировки привели к жертвам среди мирного населения, добавил Муджахид.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше