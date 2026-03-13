CNN: США недооценили влияние ударов по Ирану на судоходство в Ормузском проливе

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Пентагон и Совет национальной безопасности при Белом доме при планировании атаки против Ирана существенно недооценили негативное влияние военной операции на проход танкеров через Ормузский пролив. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.
По их словам, склонность президента США Дональда Трампа опираться на мнение узкого круга советников привела к тому, что межведомственное обсуждение потенциальных экономических проблем от атаки против Ирана отошло на второй план. Теперь американский лидер пытается преуменьшить масштаб потрясений на энергетических рынках, но принятые его администрацией меры по смягчению экономических последствий не принесут мгновенных результатов, отмечает телекомпания.
Согласно данным CNN, чиновники США высокого ранга на закрытых слушаниях в Конгрессе США признали, что при планировании операции не учитывали возможность перекрытия Ираном Ормузского пролива, так как исходили из того, что такой шаг больше навредит самому Тегерану, чем Вашингтону.
Постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани заявил 12 марта, что нынешнее положение дел с судоходством в Ормузском проливе является следствием американской агрессии против Ирана и что Тегеран остается приверженным принципам свободы судоходства.
Ранее новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран должен сохранять возможности для перекрытия Ормузского пролива, чтобы оказывать давление на противника.