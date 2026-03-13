CNN: США недооценили влияние ударов по Ирану на судоходство в Ормузском проливе

По их словам, склонность президента США Дональда Трампа опираться на мнение узкого круга советников привела к тому, что межведомственное обсуждение потенциальных экономических проблем от атаки против Ирана отошло на второй план. Теперь американский лидер пытается преуменьшить масштаб потрясений на энергетических рынках, но принятые его администрацией меры по смягчению экономических последствий не принесут мгновенных результатов, отмечает телекомпания.