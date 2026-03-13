США сняли санкции с продажи нефти из России: сделки разрешены до 11 апреля

Как уточняется в документе, все операции необходимые для продажи, поставки или выгрузки российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на любое судно, включая суда, заблокированные санкциями, разрешены до 11 апреля 2026 года (00:01 по восточному летнему времени).
Лицензия не разрешает проведение других операций или действий, не указанных в ней, в том числе связанных с Ираном, его правительством, а также товарами и услугами, поступающими из этой страны.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что решение США снять ограничения на российскую нефть фактически свидетельствует о признании важной роли России для стабильности мирового энергетического рынка.
По словам Дмитриева, отмена американских ограничений затронет около 100 миллионов баррелей российской нефти. В настоящее время они находятся в транзите.
Также спецпредставитель президента России подчеркивал, что США и ряд других стран начинают осознавать значимость российских нефти и газа для мировой экономики. Иностранные государства признают неэффективность антироссийских санкций.
Ранее министерство финансов США разрешило Индии продолжать закупки российской нефти на фоне кризиса в Ормузском проливе.ё.
Глава ведомства Крис Райт отметил, что такое решение позволит обеспечить стабильную работу нефтеперерабатывающих заводов в Южной Азии. В районе индийских НПЗ сейчас сосредоточено значительное количество танкеров с российской нефтью.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что США существенно изменили свою позицию по санкциям с российской нефтью. Однако цены на нефть уже выросли. По его словам, США не способны повлиять на ситуацию с открытием Ормузского пролива.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Америка намерена сократить объем стратегических нефтяных резервов, чтобы повлиять на рынок и снизить стоимость сырья.
При этом глава Белого дома утверждал, что США получают значительную финансовую выгоду от увеличения мировой стоимости нефти.