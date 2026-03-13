Эксперт Оганова: санкции против РФ делает деструктивными их экстерриториальность

Она отметила, что «именно это давление на суверенные экономики других стран, а не сами ограничения как таковые, и создает ту самую деструктивность, о которой идет речь, разрушая доверие к глобальным экономическим институтам». «Как результат, резкий рост цен на нефть после точечных ударов Ирана. Желание лишить Россию денежных поступлений рикошетом бьет по Западу. И это только начало», — подчеркнула эксперт.