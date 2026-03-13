Эксперт Оганова: санкции против РФ делает деструктивными их экстерриториальность

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные против России странами Запада, являются деструктивными из-за экстерриториальности их применения. Об этом ТАСС сообщила доцент Финансового университета при правительстве РФ, член высшего совета «Сильной России» Наталья Оганова.
Как сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам переговоров в США, Соединенные Штаты начинают лучше понимать роль российских нефти газа в обеспечении стабильности мировой экономике, а также неэффективность санкций против России.
«Правовая проблема, которая делает санкции деструктивными, заключается в их экстерриториальном применении, — говорит Оганова. — Государство имеет суверенное право вводить ограничения внутри своей юрисдикции. Однако действия США по принуждению третьих стран соблюдать свои ограничительные меры (вторичные санкции) не имеют под собой международно-правовой основы и посягают на суверенитет других государств».
Она отметила, что «именно это давление на суверенные экономики других стран, а не сами ограничения как таковые, и создает ту самую деструктивность, о которой идет речь, разрушая доверие к глобальным экономическим институтам». «Как результат, резкий рост цен на нефть после точечных ударов Ирана. Желание лишить Россию денежных поступлений рикошетом бьет по Западу. И это только начало», — подчеркнула эксперт.
По ее словам, с юридической точки зрения, использование термина «санкции» применительно к ограничениям, введенным США и ЕС против России, является некорректным. Легитимные санкции — это меры, принимаемые Советом Безопасности ООН для поддержания международного мира и безопасности. Меры, введенные Западом, в международно-правовой доктрине классифицируются как «односторонние принудительные меры».
Ранее Министерство финансов США сняло санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Как отметил Дмитриев, США фактически признали, что без российской нефти мировой рынок не может оставаться стабильным.