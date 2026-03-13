FT: США из-за операции в Иране израсходовали запасы критически важных боеприпасов

Отмечается, что рост расходов на военные нужды усилит давление на администрацию США, поскольку начатая совместно с Израилем военная операция против Ирана вызвала сложности с прохождением судов через Ормузский пролив и привела к росту цен на нефть свыше $100 за баррель. Ожидается, что в ближайшие дни Пентагон может направить в Белый дом и Конгресс США официальный запрос на выделение дополнительных средств на оборонные нужды в размере до $50 млрд, указывает FT.