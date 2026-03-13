Ричмонд
FT: США из-за операции в Иране израсходовали запасы критически важных боеприпасов

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. США с момента начала военной операции против Ирана якобы израсходовала свои запасы критически важных боеприпасов, накопленных «за годы». Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По их информации, быстрое истощение арсенала США включает в себя также запасы крылатых ракет Tomahawk.

«Это колоссальные затраты на ракеты Tomahawk. Военно-морской флот будет ощущать последствия этих затрат в течение нескольких лет», — приводит газета слова одного из источников, якобы знакомого с использованием боеприпасов американскими военными.

Отмечается, что рост расходов на военные нужды усилит давление на администрацию США, поскольку начатая совместно с Израилем военная операция против Ирана вызвала сложности с прохождением судов через Ормузский пролив и привела к росту цен на нефть свыше $100 за баррель. Ожидается, что в ближайшие дни Пентагон может направить в Белый дом и Конгресс США официальный запрос на выделение дополнительных средств на оборонные нужды в размере до $50 млрд, указывает FT.

Член Сената Конгресса США Лиза Мурковски заявила, что «Пентагон должен взаимодействовать с Конгрессом и быть в состоянии предоставить запрошенную информацию и обоснование», поскольку любой дополнительный законопроект о выделении средств на военную операцию на Ближнем Востоке может столкнуться с разногласиями в Палате представителей и в Сенате. По словам источника, знакомого с ситуацией, которые приводит газета, в ближайшие дни военные США проинформируют Конгресс о количестве израсходованных боеприпасов.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

