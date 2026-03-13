Лебедев: под Днепропетровском поражен аэродром, с которого взлетали F-16

В Днепропетровской области попал под удар аэродром ВСУ, с которого взлетали переданные Западом Киеву истребители американского производства F-16, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям ракетный удар нанесен по аэродрому «Авиаторское» под Днепропетровском.
«Прилетел “Искандер” в “Авиаторское” по аэродрому. Известно, что с этого аэродрома делают боевые вылеты самолеты Су-24 и F-16, обстреливая ракетами, в том числе дальнобойными, нашу территорию», — написал Лебедев.
Он отметил, что удар по аэродрому сопровождался сильной детонацией.
Информации о потерях противника в результате поражения аэродрома нет.
Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в районе населенного пункта Михайловка в Днепропетровской области. Были опубликованы кадры поражения украинского борта российскими беспилотниками.
Ранее стало известно об уничтожении российскими военными украинского истребителя Су-27 и ликвидации управлявшего им командира 39-й бригады тактической авиации ВСУ Александра Довгача.