Иран ударил по Международному финансовому центру Дубая и пляжу Джумейра

Ранее британский турист был приговорен к двум годам тюрьмы в ОАЭ за видеоролик с ракетным ударом по Дубаю, снятый во время отдыха. Мужчина стал одним из 21 иностранца, задержанных в ОАЭ по обвинению в киберпреступности. Его арестовали 9 марта, хотя он удалил видео сразу после просьбы правоохранителей. В официальном обвинении говорится, что британец распространял «слухи и провокационную информацию, способную нарушить общественную безопасность».