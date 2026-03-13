В Одесском национальном академическом театре оперы и балета произошел скандал из-за использования русского языка. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
По данным СМИ, одна из зрительниц начала громко возмущаться после того, как в зале прозвучали слова благодарности артистам на русском языке. Инцидент попал на видео, которое распространили украинские журналисты.
На записи слышно, как женщина кричит и требует не использовать русский язык. При этом, как отмечает издание, во время эмоциональной речи она сама периодически переходит на русский.
Женщина также угрожала присутствующим и заявляла, что готова применить отвертку против тех, кто будет говорить по-русски.
Из сообщения СМИ не следует, произошел ли скандал во время спектакля или уже после окончания представления.
После событий 2014 года на Украине была принята политика по расширению использования украинского языка. В 2019 году Верховная рада утвердила закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Документ предусматривает обязательное применение украинского языка в большинстве общественных сфер.
Читайте также: Экс-депутат Бундестага разнес заявления Зеленского о «цивилизованном мире».