«Надеюсь, скоро будем жить все вместе»: МВД помогло соотечественнику из Туркменистана после запроса RT

Александр Дадиров из Туркменистана, который на протяжении трёх лет не мог легализоваться в России, получил разрешение на временное проживание. Мужчина приехал в страну в 2023 году по деловой визе, а потом проживал по частной визе. Он неоднократно подавал документы на РВП, но каждый раз получал отказ по разным причинам. Из-за отсутствия разрешительных документов Александр не смог устроиться на работу и содержать семью. Мужчина обратился в редакцию RT с просьбой помочь ему узаконить своё пребывание в России и оформить РВП. В МВД ознакомились с историей Дадирова и помогли ему получить разрешение на временное проживание.
Уроженец Туркменистана, 37-летний Александр Дадиров, обратившийся в проект «Не один на один» за помощью в оформлении документов, получил разрешение на временное проживание (РВП). Ситуация осложнялась тем, что он более 12 раз пытался получить необходимый штамп, но получал отказы по разным причинам.
«После многократных отказов я уже перестал верить, что у меня что-то получится, — рассказывает мужчина. — Но в этот раз при подаче на РВП из всех документов сотрудники попросили у меня только паспорт. И уже на следующий день мне позвонили и пригласили в МВД для получения паспорта с РВП и новой визой. Огромное спасибо за помощь!».
По словам Александра, сразу после получения РВП он начал искать работу.
«Сейчас ищу работу по своей специальности — слесарь холодильного оборудования. Можно сказать, что практически нашёл. Но перед этим нужно оформить некоторые документы: ИНН, СНИЛС, полис ОМС. А через месяц моя супруга уйдёт в декрет», — поясняет он.
Мужчина не будет продлевать туркменский паспорт, если успеет оформить российский вид на жительство, а затем и гражданство до истечения срока документа.
«Нужно будет съездить в Туркменистан, потому что у меня там осталось жильё, которое я хочу продать и приобрести квартиру в России. Осталось только маму оттуда забрать. Она сейчас собирает необходимые документы для получения статуса переселенца. Надеюсь, что скоро мы будем жить все вместе и мама будет рядом со своими внуками», — отметил Александр.
«Начать новую жизнь».
Александр Дадиров родился в Туркменской ССР. Его бабушка по отцовской линии родилась в Набережных Челнах, а отец — в городе Сулюкта в Киргизии. Прабабушка по материнской линии Антонина Заболова и прадед Тимофей Кульченков родом из Пензенской области. Вскоре после свадьбы они уехали в Казахстан, откуда перебрались в Туркменистан. Там они работали в подразделении Министерства железнодорожного транспорта.
В июне 1941 года прадед Александра был призван на фронт. Он погиб в апреле 1945 года, не дожив всего месяц до Победы. А прабабушка осталась жить с детьми в Туркменистане, где в 1961 году родилась мать Александра — Наталья Кульченкова. Перед смертью прабабушка мужчины собиралась вернуться на родину, но не успела.
В Туркменистане Александр окончил лицей, получил среднее профессиональное образование, женился. Работал мастером по ремонту бытовой техники в сервисном центре Samsung. В браке у супругов родились двое детей, а сейчас жена Александра беременна третьим.
В 2023 году мужчина уехал вместе с семьёй жить в Россию. «Я хотел дать детям лучшее образование. Я следил за тем, как меняется Россия в последние 20 лет, и вот так мы решили начать новую жизнь», — объясняет он.
Семья Александра обосновалась в подмосковном Ступино, где знакомые помогли им адаптироваться на новом месте и обустроить быт. Дочь пошла в школу, а сын — в детский сад. Александр проживал в стране по деловой, а потом по частной визе. На руках у мужчины была миграционная карта, которую он продлил лишь однажды на три месяца. Без РВП и регистрации он не мог найти официальную работу, и семья существовала за счёт его накоплений.
© Из личного архива.
Супруга Александра, Лейла, — гражданка России, работает продавцом и мастером маникюра.
«Мы поженились в Ашхабаде. Лейла родилась в Дмитрове Московской области, а когда она была ещё маленькой, её родители развелись и мать увезла дочь в Туркменистан. У неё из российских документов были только загранпаспорт и вид на жительство в Туркмении. Внутренний паспорт РФ ей не оформляли», — поясняет мужчина. В 2024 году Лейла получила паспорт РФ, одновременно оформив документы и детям.
Когда срок визы Александра истёк, он оказался на территории РФ без регистрации и документов, а справку о приёме документов на РВП, по словам мужчины, ему продлевать отказались.
Александр обратился в проект «Не один на один» и попросил помочь ему стать гражданином РФ. RT направил запрос в МВД с просьбой оказать содействие в урегулировании его правового статуса на территории России. С мужчиной связались сотрудники министерства, пригласили его на приём и выдали разрешение на временное проживание.