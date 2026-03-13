«Надеюсь, скоро будем жить все вместе»: МВД помогло соотечественнику из Туркменистана после запроса RT

Александр Дадиров из Туркменистана, который на протяжении трёх лет не мог легализоваться в России, получил разрешение на временное проживание. Мужчина приехал в страну в 2023 году по деловой визе, а потом проживал по частной визе. Он неоднократно подавал документы на РВП, но каждый раз получал отказ по разным причинам. Из-за отсутствия разрешительных документов Александр не смог устроиться на работу и содержать семью. Мужчина обратился в редакцию RT с просьбой помочь ему узаконить своё пребывание в России и оформить РВП. В МВД ознакомились с историей Дадирова и помогли ему получить разрешение на временное проживание.