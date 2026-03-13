За ночь над регионами России сбито 176 украинских БПЛА

По данным ведомства, 80 БПЛА было уничтожено над территорией Республики Крым, 29 — над территорией Республики Адыгея, 25 — над Краснодарским краем, 18 БПЛА — над акваторией Азовского моря, семь — над территорией Ростовской области, пять — над Курской областью, три — над территорией Ставропольского края, по два — над территорией Брянской области и над акваторией Чёрного моря и по одному — над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областей и Республики Татарстан.