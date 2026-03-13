Ричмонд
За ночь над регионами России сбито 176 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 176 украинских беспилотников.

Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 176 украинских беспилотников.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, 80 БПЛА было уничтожено над территорией Республики Крым, 29 — над территорией Республики Адыгея, 25 — над Краснодарским краем, 18 БПЛА — над акваторией Азовского моря, семь — над территорией Ростовской области, пять — над Курской областью, три — над территорией Ставропольского края, по два — над территорией Брянской области и над акваторией Чёрного моря и по одному — над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областей и Республики Татарстан.

Ранее обломки БПЛА были обнаружены на проезжей части дороги в Краснодаре.

Кроме того, сообщалось, что силы ПВО отражают налёт украинских беспилотников, которые нацелены на промзону Невинномысска в Ставропольском крае.

