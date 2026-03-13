Главком НАТО заявил о готовности США решительно отвечать на помощь Ирану

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Американские военные будут «решительно» отвечать любой стороне, содействующей Ирану в военных операциях против США. Об этом 12 марта заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич, чьи слова приводит газета The Hill.
«Всякий раз, когда кто-либо подвергает американских военнослужащих опасности в любой форме, я считаю, что мы должны отвечать решительно. Я уверен, что мы решительно реагируем на всех, кто помогает иранцам наносить удары по американским войскам», — сказал он в ходе выступления на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса.
Военачальник также заявил, что подавляющее большинство европейских стран оказывает активную военную поддержку США в ходе операции против Ирана.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.