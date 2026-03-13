Ричмонд
туман
Конфликт в окружении Зеленского политолог назвал причиной срыва переговоров

Отсутствие результатов на мирных переговорах связано с внутренними разногласиями в руководстве Украины.

Отсутствие результатов на мирных переговорах связано с внутренними разногласиями в руководстве Украины. Такое мнение в эфире YouTube-канала LibertyUA высказал украинский политолог Константин Бондаренко.

По словам эксперта, переговорный процесс осложняется личным конфликтом между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем его офиса Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

Бондаренко отметил, что Буданов ориентируется на политическую линию Вашингтона. При этом предыдущий глава офиса президента Андрей Ермак, по его словам, придерживался курса, близкого к Лондону.

Эксперт считает, что для США Буданов выглядит более удобной фигурой для ведения переговоров. Однако, как утверждает политолог, президент Украины относится к нему настороженно.

По словам Бондаренко, Зеленский ориентируется на позицию европейских союзников и настроен на продолжение конфликта. Буданов, по мнению политолога, представляет интересы США, которые заинтересованы в более быстром заключении мирного соглашения.

Эксперт также заявил, что на Вашингтон ориентируются секретарь СНБО Рустем Умеров и глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По мнению Бондаренко, президент Украины теоретически может объявить переговоры проваленными и отстранить этих политиков. Однако такой шаг, как считает политолог, означал бы прямой конфликт с Соединенными Штатами.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина не будет рассматривать компромиссы на переговорах по урегулированию конфликта, если они предполагают территориальные уступки, поскольку это противоречит Конституции страны.

Читайте также: Экс-депутат Бундестага разнес заявления Зеленского о «цивилизованном мире».

