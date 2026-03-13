Ход Референдума будут показывать в прямом эфире

В рамках марафона будут работать пять площадок. На сцене общественные деятели, изобретатели и люди, известные своими благотворительными инициативами, также будет представлена концертная программа. Пройдут дискуссии по актуальным темам с участием экспертов и представителей общества, будут презентованы инновационные проекты и отечественные стартапы. Кроме того, запланированы блиц-интервью с гостями, а также прямые включения из регионов страны и из-за рубежа.