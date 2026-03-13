Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Швеция перехватила танкер Sea Owl I под коморским флагом

Береговая охрана Швеции в Балтийском море взяла под контроль судно Sea Owl I под коморским флагом, которое подозревается в отсутствии гражданства.

Береговая охрана Швеции в Балтийском море взяла под контроль судно Sea Owl I под коморским флагом, которое подозревается в отсутствии гражданства.

Как утверждает Reuters, инцидент произошёл у берегов шведского города Треллеборг.

«Танкер Sea Owl I длиной 228 м шёл под коморским флагом. Береговая охрана заявила, что подозревает, что судно шло под фальшивым флагом», — передаёт агентство.

Уточняется, что это уже второй подобный инцидент менее чем за неделю.

7 марта сообщалось, что береговая охрана Швеции взяла под контроль судно с неустановленным флагом.