Reuters: Швеция перехватила танкер Sea Owl I под коморским флагом

Береговая охрана Швеции в Балтийском море взяла под контроль судно Sea Owl I под коморским флагом, которое подозревается в отсутствии гражданства.
Как утверждает Reuters, инцидент произошёл у берегов шведского города Треллеборг.
«Танкер Sea Owl I длиной 228 м шёл под коморским флагом. Береговая охрана заявила, что подозревает, что судно шло под фальшивым флагом», — передаёт агентство.
Уточняется, что это уже второй подобный инцидент менее чем за неделю.
7 марта сообщалось, что береговая охрана Швеции взяла под контроль судно с неустановленным флагом.