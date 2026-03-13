Взрыв трехтонной бомбы уничтожил пункт дислокации ВСУ под Гуляйполем

Кадры уничтожения пункта временной дислокации боевиков одной из бригад ВСУ в районе запорожского города Гуляйполе опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
По информации источников канала, удар нанесен по расположению военнослужащих 154 мехбригады противника. Сообщается, что для поражения пункта временной дислокации украинских боевиков, выявленного в районе села Гуляйпольское, была применена трехтонная фугасная бомба ФАБ-3000.
Судя по видео, мощный взрыв уничтожил место скопления военнослужащих ВСУ.
Информации о потерях противника в результате поражения пункта временной дислокации украинских военных под Гуляйпольским нет.
Ранее были опубликованы кадры нанесения бомбовых ударов по позициям ВСУ в окрестностях населенных пунктов Воздвижевка и Верхняя Терса под Гуляйполем.
Также в Сети появилось видео уничтожения позиций дроноводов ВСУ в районе села Гришино на красноармейском направлении и украинских морпехов в окрестностях Ивановки в Днепропетровской области.