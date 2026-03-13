Швейцария ограничила передвижение российских дипломатов

«Федеральный департамент иностранных дел проинформировал посольство о введении уведомительного порядка в отношении российских дипломатов, приезжающих в конфедерацию из третьих стран шенгенского пространства. Приняли к сведению данную информацию», — указали в диппредставительстве.
Ранее кабмин конфедерации сообщил, что Швейцария с 26 февраля присоединится ко всем мерам 19-го пакета санкций ЕС против РФ, включая ограничения на передвижение российских дипломатов.
Отмечалось, что Федеральный совет «по аналогии с ЕС ввел требование об отчетности о транзите и въезде в Швейцарию российского дипломатического персонала, аккредитованного в Евросоюзе».
Посол РФ Сергей Гармонин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает этот шаг как очередное недружественное действие официального Берна. Применяя все санкции против России, Швейцария показывает, что является сторонницей ЕС в развязанной им экономической войне против РФ, заявил дипломат.