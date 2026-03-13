Иран ударил по финансовому центру в Дубае

Иранский беспилотник нанёс удар по Дубайскому международному финансовому центру (DIFC). Об этом сообщает агентство Nour News, публикуя кадры, на которых над городом поднимается густой дым.
Накануне новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что Исламская Республика продолжит наносить удары по американским базам в соседних странах, сохраняя при этом дружественные намерения в отношении самих соседей.
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю, стороны обмениваются ударами. Тель-Авив заявляет о цели не допустить получения Тегераном ядерного оружия, Вашингтон призывает к свержению режима. Иран заявляет о готовности защищаться и не видит смысла в переговорах.
Ранее сообщалось, что радиолокационные станции США стали первоочередными целями для иранских ракет и дронов.
