Global Times: развертывание Японией вооружений ставит под угрозу мир в регионе

«Неомилитаризм в Японии стал не просто опасной тенденцией, а реальной угрозой, разрушающей мир и безопасность в регионе. Недавнее усиление военной активности Японии на юго-западных островах вблизи Тайваня также имеет явно выраженный целевой характер», — говорится в комментарии.
Как указывается в статье, быстрая «ремилитаризация» Японии является продолжением политики консервативных политических сил последних лет, направленной на преодоление послевоенных ограничений и стремление к статусу крупной военной державы. «Япония сейчас ведет опасную игру и пытается использовать окно возможностей, созданное стратегической конкуренцией между Китаем и США, позиционируя себя в качестве передового форпоста Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, под лозунгом “разделения с США ответственности за безопасность”, пытается получить молчаливое согласие США на снятие ограничений в военной сфере. Однако снисходительность США лишь укрепляет милитаристские устремления японских правых сил», — пишет издание.
Global Times констатирует, что такие шаги противоречат духу 9-й статьи японской конституции, которая предусматривает отказ от войны как суверенного права нации и от угрозы или применения силы для разрешения международных споров. «На этом фоне ремилитаризация, проводимая правым японским правительством, явно зашла слишком далеко, представляя собой предательство истории, игнорирование послевоенного международного порядка и манипуляцию настроениями внутри самой Японии», — говорится в статье.
В комментарии отмечается, что действия японских правых сил могут привести к негативным последствиям для самой Японии. «Восемьдесят лет спустя, если Япония осмелится снова играть с огнем, то исходом может быть только еще более быстрое и разрушительное поражение», — резюмирует издание.
Развертывание ракет
Как сообщило ранее информационное агентство Kyodo, Министерство обороны Японии разрабатывает планы дальнейшего развертывания крылатых ракет «Тип-12» наземного базирования дальностью более 1 тыс. км, они после 2028 года, вероятно, будут размещены и на примыкающем к России острове Хоккайдо. Вероятными местами их дислокации называются также префектура Аомори на севере главного японского острова Хонсю и южный остров Окинава, выходящий на район Тайваня в Восточно-Китайском море.
На первом этапе к 31 марта этого года будет завершено боевое развертывание крылатых ракет «Тип-12» в городе Кумамото на острове Кюсю. Одновременно ракеты с высокоскоростными планирующими головными блоками дальностью в несколько сотен км разместят на базе Фудзи японской армии в префектуре Сидзуока в центре страны. До весны 2027 года их предполагается развернуть также в префектурах Хоккайдо на севере и Миядзаки на острове Кюсю. В настоящее время ведется разработка усовершенствованной версии этих ракет с гиперзвуковым планирующим блоком дальностью до 3 тыс. км.