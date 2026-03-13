Global Times: развертывание Японией вооружений ставит под угрозу мир в регионе

На первом этапе к 31 марта этого года будет завершено боевое развертывание крылатых ракет «Тип-12» в городе Кумамото на острове Кюсю. Одновременно ракеты с высокоскоростными планирующими головными блоками дальностью в несколько сотен км разместят на базе Фудзи японской армии в префектуре Сидзуока в центре страны. До весны 2027 года их предполагается развернуть также в префектурах Хоккайдо на севере и Миядзаки на острове Кюсю. В настоящее время ведется разработка усовершенствованной версии этих ракет с гиперзвуковым планирующим блоком дальностью до 3 тыс. км.