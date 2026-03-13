Ричмонд
Трамп намерен одобрить поставки оружия Тайваню сразу после визита в Китай

Пакет вооружений США для Тайваня, включающий современные ракеты-перехватчики, готов к одобрению президента Дональда Трампа и может быть подписан после его поездки в Китай в апреле.

Пакет вооружений США для Тайваня, включающий современные ракеты-перехватчики, готов к одобрению президента Дональда Трампа и может быть подписан после его поездки в Китай в апреле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Сделка, оцениваемая примерно в 14 миллиардов долларов, станет крупнейшей в истории Тайваня и включает в основном зенитные ракеты PAC-3 и NASAMS.

Ранее Белый дом приостановил поставку оружия, чтобы создать позитивный фон для визита Трампа в Пекин. Китай неоднократно осуждал продажи оружия Тайваню, называя их нарушением принципа «одного Китая».

Ранее сообщалось, что министерство национальной обороны острова получило письмо-согласие (LOA) от Соединённых Штатов на продажу высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов HIMARS, срок действия которого истекает 26 марта.

