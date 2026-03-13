58 человек получили ранения после ракетного удара по северу Израиля

Почти 60 человек получили ранения в результате ракетной атаки на север Израиля. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на данные службы скорой медицинской помощи.
По информации медиков, утром в пятницу иранская ракета поразила здание в северной части страны. Всего пострадали 58 человек.
Один из раненых находится в состоянии средней тяжести. Еще 57 человек получили легкие травмы, в основном из-за осколков стекла. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы.
Израильская полиция сообщила, что в результате удара было повреждено здание. На месте происшествия работают специалисты подразделения по обезвреживанию взрывчатки.
Ранее портал Ynet сообщил, что снаряд попал в жилые дома в населенном пункте Зарзир на севере Израиля во время серии ракетных запусков со стороны Ирана.
Местные власти подтвердили, что один из домов полностью разрушен. При этом пока не установлено, произошло ли прямое попадание ракеты или здание было повреждено обломками после перехвата системой противовоздушной обороны.
