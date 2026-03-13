В п. Подгорный обсудили перспективы модернизации спортивного комплекса «Факел»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министр спорта края Денис Петровский, депутаты Заксобрания края и железногорского Совета посетили объекты краевого Центра спортивной подготовки — ледовый дворец «Факел», физкультурно-спортивный центр и спортивно-оздоровительную базу.
Все они построены в 80-х годах и требуют ремонта.
Депутаты подчеркнули необходимость объединения усилий края и муниципалитета для включения этих объектов в программы финансирования и предложили рассмотреть возможность разработки долгосрочного плана реновации всей спортивной инфраструктуры Подгорного.
«Рассказал краевым парламентариям о важности нахождения спортивных объектов ЦСП на территории ЗАТО. Это открывает для наших спортсменов, особенно детей, большие возможности. Сейчас по государственному заданию в ледовом дворце занимаются юные хоккеисты, в зале — юные футболисты. Это большая помощь для наших спортшкол. После заседания удалось пообщаться с министром лично, озвучить несколько важных для Железногорска тем», — сказал железногорский депутат Глеб Шелепов.