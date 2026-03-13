Ричмонд
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В п. Подгорный обсудили перспективы модернизации спортивного комплекса «Факел»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министр спорта края Денис Петровский, депутаты Заксобрания края и железногорского Совета посетили объекты краевого Центра спортивной подготовки — ледовый дворец «Факел», физкультурно-спортивный центр и спортивно-оздоровительную базу.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министр спорта края Денис Петровский, депутаты Заксобрания края и железногорского Совета посетили объекты краевого Центра спортивной подготовки — ледовый дворец «Факел», физкультурно-спортивный центр и спортивно-оздоровительную базу.

Все они построены в 80-х годах и требуют ремонта.

Депутаты подчеркнули необходимость объединения усилий края и муниципалитета для включения этих объектов в программы финансирования и предложили рассмотреть возможность разработки долгосрочного плана реновации всей спортивной инфраструктуры Подгорного.

«Рассказал краевым парламентариям о важности нахождения спортивных объектов ЦСП на территории ЗАТО. Это открывает для наших спортсменов, особенно детей, большие возможности. Сейчас по государственному заданию в ледовом дворце занимаются юные хоккеисты, в зале — юные футболисты. Это большая помощь для наших спортшкол. После заседания удалось пообщаться с министром лично, озвучить несколько важных для Железногорска тем», — сказал железногорский депутат Глеб Шелепов.