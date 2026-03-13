В п. Подгорный обсудили перспективы модернизации спортивного комплекса «Факел»

«Рассказал краевым парламентариям о важности нахождения спортивных объектов ЦСП на территории ЗАТО. Это открывает для наших спортсменов, особенно детей, большие возможности. Сейчас по государственному заданию в ледовом дворце занимаются юные хоккеисты, в зале — юные футболисты. Это большая помощь для наших спортшкол. После заседания удалось пообщаться с министром лично, озвучить несколько важных для Железногорска тем», — сказал железногорский депутат Глеб Шелепов.