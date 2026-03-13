В Швейцарии российским гражданам закрывают банковские счета

В посольство России в Берне поступают обращения от российских граждан, проживающих в Швейцарии, с жалобами на действия местных банков. Об этом сообщили РИА Новости в российской дипломатической миссии.
По данным диппредставительства, россияне сообщают о случаях закрытия банковских счетов и прекращения обслуживания. В ряде ситуаций банки расторгают отношения с клиентами без объяснения причин.
В посольстве заявили, что подобные обращения поступают регулярно. По словам дипломатов, речь идет о случаях, которые заявители считают проявлением дискриминации.
С трудностями при работе с банковскими услугами, по данным дипмиссии, сталкиваются и сотрудники посольства России.
В диппредставительстве отметили, что с 2022 года учреждение и его сотрудники периодически испытывают сложности при открытии счетов и проведении банковских операций в швейцарских банках.
