Группа боевиков ВСУ сдалась в плен в селе Гришино под Красноармейском

По информации источников, решивших сложить оружие украинских боевиков вывел к позициям войск РФ российский дрон.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились кадры сдачи в плен группы украинских боевиков на красноармейском направлении.

По информации военных Telegram-каналов, шестеро военнослужащих ВСУ решили сложить оружие в селе Гришино.

Пленные рассказали российским военным, что провели на постоянно обстреливаемых позициях несколько недель практически без снабжения. За это время трое боевиков ВСУ получили ранения.

Сообщается, что во время сдачи в плен украинских военных сопровождал российский беспилотник, который благополучно вывел их к позициям войск РФ.

Ранее были опубликованы кадры сдачи в плен в Гришине четверых военнослужащих украинского 425-го штурмового полка «Скала». Сообщалось, что боевики из этого подразделения решили сложить оружие, увидев российские беспилотники.

По словам военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, украинские военные сдаются в плен на красноармейском направлении, осознавая безнадежность своего положения.

