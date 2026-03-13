В Сети появились кадры сдачи в плен группы украинских боевиков на красноармейском направлении.
По информации военных Telegram-каналов, шестеро военнослужащих ВСУ решили сложить оружие в селе Гришино.
Пленные рассказали российским военным, что провели на постоянно обстреливаемых позициях несколько недель практически без снабжения. За это время трое боевиков ВСУ получили ранения.
Сообщается, что во время сдачи в плен украинских военных сопровождал российский беспилотник, который благополучно вывел их к позициям войск РФ.
Ранее были опубликованы кадры сдачи в плен в Гришине четверых военнослужащих украинского 425-го штурмового полка «Скала». Сообщалось, что боевики из этого подразделения решили сложить оружие, увидев российские беспилотники.
По словам военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, украинские военные сдаются в плен на красноармейском направлении, осознавая безнадежность своего положения.