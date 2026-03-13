Ричмонд
Полковник Ходаренок: рано говорить, что блицкриг Трампа в Иране провалился

Операция «Эпическая ярость» США и «Рык льва» Израиля против Ирана продолжается две недели. Однако многие наблюдатели начали подводить итоги этого вооруженного противоборства, как будто конфликт уже находится на своей финальной стадии. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, можно ли говорить о провале блицкрига Трампа и начале войны на истощение.

Источник: Газета.Ру

А был ли блицкриг?

Чаще всего представители экспертного сообщества делают следующий вывод — ~ «Блицкриг Дональда Трампа в Иране провалился, а плана “Б” у администрации Белого дома нет»~.

Для начала следует отметить, что никаких параметров продолжительности так называемого блицкрига не существует. То есть даже ранее попыток привязать какую-либо кампанию к ее продолжительности и на основании подобного сделать вывод — в этом случае это будет блицкриг, а вот в этом случае уже нет — не наблюдалось.

Считается, что родина блицкрига Германия, и появилось это слово там в 1935 году в военном журнале Deutsche Wehr («Оборона Германии»). Однако даже фюрер и канцлер Великогерманского рейха Адольф Гитлер считал термин «блицкриг» совершенно идиотским словом" (ein ganz blödsinniges Wort).

Поэтому делать вывод о том, что «блицкриг Дональда Трампа в Иране провалился» на данном этапе (с учетом того, что конфликт-то продолжается меньше двух недель) совершенно безосновательно. Сегодня это не более чем звонкая фраза. Продолжительность ведения боевых действий чуть больше десяти дней нельзя даже охарактеризовать термином «начальный период войны».

Теперь о том, что «плана “Б” у администрации Белого дома нет». Дело в том, что к стратегическому планированию в военно-политическом руководстве Соединенных Штатов привлекается (как, впрочем, и в других странах) крайне ограниченный круг лиц. Утечек информации из этого крайне привилегированного клуба посвященных не бывает по определению.

И если в каком-либо средстве массовой информации начинаются рассуждения о стратегическом планировании применения вооруженных сил и появляется словосочетание «источник, знакомый с ситуацией», то это не более, чем фантазии, версии, предположения. Никто не знает, кроме нескольких политиков и военных в Белом доме и Пентагоне, каковы планы администрации Дональда Трампа в деталях и сколько вариантов планов войны против Ирана ими разработано.

Война на истощение?

Теперь о некоторых разновидностях подобных выражений. К примеру, есть и такое — «блицкриг провалился и началась война истощение». Автором подобных выводов всегда стоит помнить основной закон войны, а именно — зависимость хода и исхода войны от соотношения совокупной военной мощи противоборствующих сторон, а также степени реализации государством (коалицией в данном конкретном случае — США и Израиля) боевого, военно-экономического, морально-политического, научно-технического и других потенциалов, в совокупности составляющих военную мощь.

Тут надо особо подчеркнуть, что разница в потенциалах между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой настолько велика, что если кто и истощится в этом вооруженном противоборстве, то это только Иран, причем без вариантов.

Военные итоги.

Теперь о чисто военных (сугубо предварительных) итогах операций «Эпическая ярость» США и «Рык льва» Израиля против Ирана. В самые короткие сроки коалицией завоевано превосходство в эфире (радиоэлектронные средства Тегерана полностью подавлены, а управление войсками и силами парализовано), налицо полное господство в воздухе и на море. Силы и средства противовоздушной обороны Ирана разгромлены, военно-воздушные силы ликвидированы, корабли Исламской Республики на морском дне.

Таким образом, Военно-воздушные силы США и Израиля беспрепятственно действуют в воздушном пространстве Исламской Республики. Потерь авиатехники и в корабельном составе у союзников нет.

~Однако Иран начал отвечать, и сила этих действий коалицией, похоже, в полном объеме не прогнозировалась.~ В настоящее время трудно оценить результативность этих ударов и ответить, насколько они носят оперативно-стратегический характер, способный изменить ход военных действий, но география ударов БЛА, безэкипажных катеров и оперативно-тактических баллистических ракет Исламской Республики только расширяется.

Безусловно, за четырнадцать суток даже самых интенсивных бомбардировок военно-экономический потенциал Ирана свести к нулю весьма проблематично, но усилия в этом направлении со стороны США и Израиля будут в ближайшее время, судя по всему, только наращиваться.

Вместе с тем густота тумана войны на данном этапе более чем велика, накал боевых действий только нарастает, никакой достоверной и убедительной статистики ведения военных действий нет, и большая часть выводов и заключений пока будет носить только ориентировочный характер.

Что следует отметить, Иран в ходе этого конфликта остался практически в полном геополитическом одиночестве. Удары Исламской Республики по объектам на территории монархий Персидского залива и других стран Ближнего Востока привели к тому, что Тегеран растерял даже своих последних симпатизантов.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980−1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986−1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988−1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992−2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000−2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010−2015).

