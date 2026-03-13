Полковник Ходаренок: рано говорить, что блицкриг Трампа в Иране провалился

Для начала следует отметить, что никаких параметров продолжительности так называемого блицкрига не существует. То есть даже ранее попыток привязать какую-либо кампанию к ее продолжительности и на основании подобного сделать вывод — в этом случае это будет блицкриг, а вот в этом случае уже нет — не наблюдалось.