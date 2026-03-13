Ричмонд
Песков раскрыл, какой связью пользуются в Кремле

Песков: администрация президента РФ использует для работы стационарную связь.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента Российской Федерации в своей работе пользуется стационарной связью. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, сказываются ли ограничения связи в центре российской столицы на работе администрации президента по обеспечению работы Владимира Путина.

«Пользуемся стационарными телефонами», — коротко ответил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в России все возможные ограничения связи происходят строго в соответствии с законодательством.

До этого ограничения связи в Москве наблюдались, напомним, в прошлом году во время проведения торжеств по случаю празднования Дня Победы. Кроме того, связь ограничивали в Московской области и других регионах, включая Калининград и область.

