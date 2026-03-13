Ричмонд
Замкомбата ВСУ Пелих погиб в Сумской области при невыясненных обстоятельствах

В Сумской области погиб заместитель командира батальона 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ майор Роман Пелих.

В Сумской области погиб заместитель командира батальона 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ майор Роман Пелих. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

По их данным, офицер занимал должность заместителя командира батальона по психологической поддержке военнослужащих и их родственников.

Собеседник агентства сообщил, что гибель офицера произошла при невыясненных обстоятельствах. По официальной версии, причиной стал удар FPV-дрона.

При этом, по утверждению источника, очевидцы считают, что беспилотник мог быть запущен с украинских позиций.

В обязанности Пелиха входила работа с родственниками военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. По данным источника, в социальных сетях ранее появлялись жалобы от родных пропавших бойцов на деятельность офицера.

