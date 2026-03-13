Трамп опубликовал новую угрозу в адрес Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что для него «большая честь» в качестве 47-го президента США убивать представителей «террористического режима Ирана», 47 лет «убивавших невинных людей». Он также призвал посмотреть, что «сегодня случится с этими безумными подонками», не уточнив деталей.
«Мы полностью уничтожаем террористический режим Ирана — в военном, экономическом и других аспектах, — и все же, если вы читаете неудачливую New York Times, вы ошибочно подумаете, что мы не побеждаем. Иранский флот уничтожен, его ВВС больше нет, ракеты, беспилотники и все остальное уничтожаются, а его лидеры стерты с лица земли. У нас беспрецедентная огневая мощь, неограниченный боезапас и много времени — посмотрите, что сегодня случится с этими безумными подонками. Они убивали невинных людей по всему миру в течение 47 лет, и теперь я, как 47-й президент Соединенных Штатов Америки, убиваю их. Какая это огромная честь!» — написал Трамп в социальной сети TruthSocial.
Американская газета The New York Times выпустила несколько материалов, посвященных новой войне на Ближнем Востоке, в которых не только назвала аргументы в пользу обвинения США в ударе по начальной школе, в которой погибли десятки детей, но и рассказала, что первая неделя войны с Ираном обошлась США более чем в $11,3 млрд.
Операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ходе ракетных атак Соединенные Штаты нанесли серьезный урон военному комплексу Ирана — под ударами оказались военные базы страны, корабли, системы ПВО, а также военно-политическое руководство страны. Вашингтону удалось убить верховного лидера страны Али Хаменеи, а также министра обороны, начальника генерального штаба и главу Корпуса стражей исламской революции.
В качестве цели военной операции в Иране Трамп определил устранение «угрозы», исходящей от иранского режима. При этом позже американский президент заявил, что новый верховный лидер Ирана «не продержится долго» без одобрения Соединенных Штатов. На этот пост был избран сын Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи.